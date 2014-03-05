В аварии в Гомельской области погиб 5-месячный ребенок, лежавший на переднем сиденье

Новости Беларуси. В Гомельской области выясняют причины ДТП со смертельным исходом. Там накануне вечером в аварии погиб пятимесячный ребенок. Водитель и пассажир получили травмы.

По предварительной информации, 30-летняя жительница Гомеля двигалась по территории Калинковичского района. В салоне иномарки на переднем сиденье, не оборудованном автокреслом, находился ее маленький ребенок. Он даже не был пристегнут ремнем.

В какой-то момент женщина не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение с другим автомобилем.

Сотрудники ГАИ настоятельно рекомендуют использовать специальные автосиденья для детей. В 2014 году планируется законодательно закрепить обязательную установку этих устройств. Пока это не требование, а лишь рекомендация. С начала года на дорогах страны уже погибло пятеро детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.