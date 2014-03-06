У вас нет автомобиля, но при одной лишь мысли о поездке в общественном транспорте бросает в пот? Ваш вариант — карпул

Новости Беларуси. У вас нет автомобиля, но при одной лишь мысли о поездке в общественном транспорте бросает в пот? Тогда самый подходящий вариант — карпул! Карпул, или райдшеринг, - это способ совершать поездки на автомобиле совместно с несколькими людьми.

Все затраты на топливо делятся поровну. Причем, найти попутчиков, которые следуют в одинаковом направлении по городу можно в интернете на специальных сайтах. Если внимательно посмотреть на онлайн-поиск пассажиров, можно заметить список объявлений, где указаны маршруты, время поездок и контактные данные. Попробуем сейчас позвонить по одному из телефонов.

Как выяснилось, владелец автомобиля уже набрал команду единомышленников, которые вместе поедут по одинаковому маршруту. Используем план номер №2 и звоним давней знакомой, с которой раньше уже доводилось совершать совместные поездки.Через полчаса автомобиль ждал у места назначения.

Карпул — это не такси и не автостоп. В такси все расходы несет пассажир и направление поездки не ограничивается водителем. При автостопе пассажир не платит ничего. А карпул — это дружеская сделка, которая помогает сберечь часть денег и комфортно добраться до места назначения. Кстати, возникло это направление еще 70 лет назад во время второй мировой Войны как раз для того, чтобы экономить топливо.

Приверженцы карпула считают, что это отличный способ избавиться от пробок, сделать воздух чище, а также уменьшить нагрузку на общественный транспорт. Поэтому райдшеринг в последнее время становится все более популярным.

К примеру, в Москве сейчас создают специальные остановки, где можно подхватить попутчиков. А в США для авто с пассажирами даже предоставляется отдельная полоса и места для парковки. Как бы то ни было, карпул объединяет людей. И зачастую, пассажиры и водитель не ограничиваются разовыми поездками, а регулярно следуют по заданному маршруту вместе, сообщили а программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.