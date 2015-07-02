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В Пинске рейсовый автобус насмерть сбил пожилую женщину

02 июля 2015 16:53
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Новости Беларуси. ДТП произошло 1 июля в 9.20 утра на улице Зои Космодемьянской в Пинске. За рулем автобуса находился 56-летний местный житель.

71-летняя женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, слева направо по ходу движения автобуса. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу.

Женщина скончалась, так и не приходя в сознание.

Несколько недель назад аналогичная трагедия произошла в Орше.  10-летний мальчик перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода. В этот момент мальчика сбил Hyundai Accent, которым управлял 49-летний водитель. Ребенок скончался в больнице, так и не приходя в сознание. Другие подробности здесь

# авто # Авария в Брестской области

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