В Пинске рейсовый автобус насмерть сбил пожилую женщину

Новости Беларуси. ДТП произошло 1 июля в 9.20 утра на улице Зои Космодемьянской в Пинске. За рулем автобуса находился 56-летний местный житель.

71-летняя женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, слева направо по ходу движения автобуса. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу.

Женщина скончалась, так и не приходя в сознание.

Несколько недель назад аналогичная трагедия произошла в Орше. 10-летний мальчик перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода. В этот момент мальчика сбил Hyundai Accent, которым управлял 49-летний водитель. Ребенок скончался в больнице, так и не приходя в сознание. Другие подробности здесь.