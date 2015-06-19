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В Орше 10-летний мальчик скончался в больнице после аварии

19 июня 2015 16:12
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Новости Беларуси. 10-летний мальчик скончался в больнице, так и не приходя в сознание.

Авария произошла вечером 17 июня. Ребенок перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода. В этот момент мальчика сбил Hyundai Accent, которым управлял 49-летний водитель.

С многочисленными телесными повреждениями мальчика доставили в больницу.

Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:
Действия водителя Hyundai квалифицированы следствием по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.  В целях установления всех обстоятельств произошедшего на сегодня запланировано проведение следственного эксперимента. Назначены необходимые экспертизы, в том числе автотехническая и судебно-медицинская.

# авто # Авария в Витебской области

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