В Орше 10-летний мальчик скончался в больнице после аварии

Новости Беларуси. 10-летний мальчик скончался в больнице, так и не приходя в сознание.

Авария произошла вечером 17 июня. Ребенок перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода. В этот момент мальчика сбил Hyundai Accent, которым управлял 49-летний водитель.

С многочисленными телесными повреждениями мальчика доставили в больницу.

Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

Действия водителя Hyundai квалифицированы следствием по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В целях установления всех обстоятельств произошедшего на сегодня запланировано проведение следственного эксперимента. Назначены необходимые экспертизы, в том числе автотехническая и судебно-медицинская.