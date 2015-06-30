Минск: На проспекте Независимости легковушка протаранила остановку общественного транспорта

Новости Беларуси. Неуправляемый занос. Днём на проспекте Независимости легковушка протаранила остановку общественного транспорта. Девушка, которая находилась там в момент удара, успела отбежать в сторону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По словам очевидцев, автомобиль начал ускоряться, его раскрутило, вынесло на встречного полосу, после чего машина вылетела на тротуар и врезалась в остановку.

Водитель иномарки почти сразу скрылся с места ДТП. Однако вскоре беглец сам обратился к автоинспекторам.

Мужчина утверждает, что случайно отключил антипробуксовочную систему, в результате чего не справился с управлением, нажав на педаль газа. Так ли это на самом деле, сейчас устанавливается.