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В Костюковичах 19-летний водитель на Mitsubishi протаранил стену

01 июля 2015 13:34
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Новости Беларуси. 19-летний водитель чудом остался жив. Молодой человек на автомобиле Mitsubishi пробил стену нежилого здания в Костюковичах.

Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:
Работниками МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента водитель был спасен (деблокирован) и передан работникам скорой медицинской помощи. Пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Костюковичскую ЦРБ.

Смотрите на видео:  Днём 30 июля на проспекте Независимости легковушка протаранила остановку общественного транспорта. Девушка, которая находилась там в момент удара, успела отбежать в сторону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

По словам очевидцев, автомобиль начал ускоряться, его раскрутило, вынесло на встречного полосу, после чего машина вылетела на тротуар и врезалась в остановку.

# авто # Фотофакт # Авария в Могилевской области

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