При пожаре на СТО сгорела машина: кто и сколько должен выплатить автовладельцу?

От несчастий никто не застрахован. Впрочем, как и от счастья. В народе шутят, что страховые взносы за автомобиль платишь годами, втайне надеясь, что в один прекрасный день случится авария, которая вернет тебе все до копейки. Героиня нашего сюжета за страховку платила исправно. Вот только аварию совсем не ждала.

Наталья Иванчикова:

4 мая я пригнала автомобиль на СТО для покраски по направлению своей страховой компании. У меня автомобиль был застрахован по КАСКО. 12 мая мне позвонил директор СТО и сообщил, что при пожаре сгорел мой автомобиль полностью.

На личный автомобиль Наталья откладывала деньги долгое время и вот наконец мечта осуществилась. Из-за границы девушке пригнали долгожданный «Hyundai». Решив, что если ехать, то красиво, Наталья отдала своего красного коня на СТО, чтобы цвет кузова обновить. Но на свежевыкрашенной машине Наталье прокатиться так и не довелось — 12 мая автомобиль сгорел.

Наталья Иванчикова:

Сумма покупки в Германии $10 800. Растаможка — в районе $3 170. Плюс оформление в ГАИ, техосмотр, допуск к техосмотру. Со всеми затратами автомобиль на сегодняшний момент потянул $15 000.

Решив не терять времени даром, Наталья подалась в страховую компанию — деньги возвращать. Система КАСКО, по которой был застрахован автомобиль, покрывает $10 000. Именно на такую сумму была застрахована сгоревшая машина. Но выплачивать ущерб преждевременно Наталье должен «Белгосстрах» — страховая компания виновного лица.

Артур Шахлай, начальник Центрального РУВД г. Минска:

По данному факту назначена пожарно-техническая экспертиза, которая направлена для проведения исследований в Государственный комитет судебных экспертиз. И после окончания экспертизы данные материалы будут направлены нам и исходя из выводов будет дана оценка данной ситуации.

По законодательству финансовые расчеты производятся на дату повреждения транспортного средства. Но почему сумма страховой выплаты составила практически в два раза меньше реальной стоимости — загадка.

Павел Колтунович, адвокат:

Покупатель автомобиля, который ввозит автомобиль на территорию Республики Беларусь в любом случае должен оплатить таможенную пошлину, при постановке на учет также и утилизационный сбор. А при прохождении технического осмотра обязаны оплатить дорожный налог и плюс стоимость техосмотра. Обязанность внесения этих затрат никак не влияет на последующую судьбу автомобиля, то есть, проще говоря, случился бы пожар или нет, у покупателя все равно бы возникла обязанность понести эти обязательные расходы.

Деньги за понесенные расходы Наталья вернет вряд ли. Но на сумму, которую «Белгосстрах» обещал выплатить, аналогичную машину не купить. Мы связались с экспертом, который делал заключение и выводил итоговую стоимость сгоревшего автомобиля. На вопрос «почему в сравнение он брал автомобили с иными техническими характеристиками» мы понятного ответа так и не получили. Мол, правила позволяют. Эксперт заверил, что, например, коробка автомат при оценке увеличивает стоимость всего на 5%. Но реально на авторынке наличие автоматической коробки передач поднимает стоимость на несколько тысяч долларов. В том, что экспертиза сделана качественно, сомневаться мы не будем. Но какой прок от страховых компаний, если они считают деньги в первую очередь свои?! И единственная возможность вернуть небольшую часть денег — подать заявление в суд о возмещении морального ущерба при условии, что пожарно-техническая экспертиза докажет вину работников СТО.

Павел Колтунович, адвокат:

Возбуждение уголовного дела в данном случае дает возможность покупателю автомобиля предъявлять требования о взыскании морального вреда. Как определяется размер морального вреда? С учетом степени физических и нравственных страданий, полученных в результате преступления. То есть заявлять можно любую сумму. Главное — ее обосновать. А суд уже определит конкретный размер исходя из степени нравственности и физических страданий.

Физические и нравственные страдания нужно еще доказать. А вот доказать страховым компаниям свою правду — дело непростое. Конечно, можно сделать независимую экспертизу. Но что с того? «Белгосстрах» больше не заплатит.