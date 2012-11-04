В ночь на 4 ноября на улице Сухаревской в Минске под колесами автомобиля погиб пешеход

Новости Беларуси. Сегодня ночью в Минске под колесами авто погиб 32-летний пешеход.

Водитель автомобиля «Фольксваген» двигался по улице Сухаревской в направлении улицы Лобанка. В это время по ходу движения микроавтобуса вблизи нерегулируемого перехода дорогу пересекал мужчина. По словам водителя «Фольксвагена», он не заметил пешехода, услышал лишь удар о капот.

От удара пострадавшего отбросило на стоящий впереди «Пежо», водитель которого включил до этого аварийные сигналы и ждал пассажира. Прибывшим на место происшествия медикам спасти пешехода не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации ОГАИ Фрунзенского РУВД столицы, пешеход не обозначил себя световозвращающими элементами.

Не позаботились о своей безопасности и россияне, которых в минувший четверг сбил водитель микроавтобуса. Напомним, микроавтобус, за рулем которого находился гражданин Беларуси, сбил двоих россиян, один из них скончался на месте. Второй пострадавший, 26-летний молодой человек, с травмами различной степени тяжести госпитализирован. ДТП произошло в темное время суток, вблизи города Вилейка Минской области. 56-летний местный житель, управляя микроавтобусом «Газель», при встречном разъезде съехал на обочину, где и находились мужчины.

ГАИ в очередной раз предупреждает, что даже на пешеходном переходе необходимо сначала убедиться, что машины пропускают пешехода, а уже потом пересекать проезжую часть. Также в неосвещенных местах в темное время суток пешеход обязан обозначить себя фликерами. В любом случае дорожная милиция рекомендует всегда использовать световозвращающие элементы, особенно сейчас, когда световой день кончается достаточно рано.