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В Непале автобус сорвался в 600-метровую пропасть. 29 человек погибли, 12 ранены

12 января 2013 15:15
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Новости Непала. Жертвами автокатастрофы на юго-западе Непала стали 29 человек, 12 получили ранения. ДТП произошло на высокогорной трассе рядом с индийской границей. В сильном тумане на узкой дороге водитель не справился с управлением. Автобус свалился в 600-метровую пропасть.

Раненых и погибших из глубокого обрыва доставали военные. Местность труднопроходимая и воспользоваться вертолетом не было никакой возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые пострадавшие – в критическом состоянии, но врачи называют чудом, что в такой аварии вообще мог кто-то выжить.

# Аварии # авто # Авария автобуса # Авария в Азии

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