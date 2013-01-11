Очередное ДТП по вине белоруса произошло в Польше

Новости Польши. Очередная авария по вине белорусского водителя произошла вчера неподалеку от польского города Тшчанка: столкнулись две фуры, грузовой автомобиль и фургон. К счастью, в этом ДТП никто не пострадал.

Как сообщает «Nowy Wyszkowiak», автопоезд под управлением белорусского водителя занесло на сколькой дороге, и он, затормозив, перекрыл дорогу. В авто врезалась еще одна фура (под управлением белоруса), а затем грузовой автомобиль и фургон.

На протяжении нескольких часов движение на автодороге было парализовано. Виновнику ДТП за управление неподготовленным к зимним условиям автомобилем придётся заплатить штраф.