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Очередное ДТП по вине белоруса произошло в Польше

11 января 2013 17:12
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Новости Польши. Очередная авария по вине белорусского водителя произошла вчера неподалеку от польского города Тшчанка: столкнулись две фуры, грузовой автомобиль и фургон. К счастью, в этом ДТП никто не пострадал.

Как сообщает «Nowy Wyszkowiak», автопоезд под управлением белорусского водителя занесло на сколькой дороге, и он, затормозив, перекрыл дорогу. В авто врезалась еще одна фура (под управлением белоруса), а затем грузовой автомобиль и фургон.

На протяжении нескольких часов движение на автодороге было парализовано. Виновнику ДТП за управление неподготовленным к зимним условиям автомобилем придётся заплатить штраф.

# авто # Фотофакт

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