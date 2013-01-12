Белорусы на легковушке лоб в лоб столкнулись с фургоном под Смоленском. Пострадали 3 человека

Новости России. Белорусы пострадали в аварии под Смоленком. ДТП произошло 11 января вечером недалеко от города Рославля. Легковой автомобиль, которым управлял 29-летний водитель, житель Могилевской области, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «ИЖ», за рулем которого был россиянин. Как выяснилось, первый атовладелец не учел дорожные и метеоусловия, не справился с управлением, в результате чего и произошла авария.

В результате пассажирка фургона, жительница Смоленска, а также водитель и пассажир, жители Беларуси, с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.