«В наземном исполнении, эстакадном, может, некий гибрид?» Какой будет первая линия скоростного трамвая в Минске и где они появятся ещё

В ближайшие годы по улицам Шаранговича, Пономаренко и Харьковской промчится скоростной трамвай. Генпланом уже определена подробная схема прокладки первой скоростной трамвайной трассы в столице. Стартовать трамвай должен с остановки Академика Фёдорова, а финишировать через девять с половиной километров на железнодорожном вокзале.

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Сегодня проходит такая массовая реконструкция трамвайного пути, причём по новой технологии, которая позволяет повысить скорость транспортного сообщения и какие-то условия, и комфортность. На всех остановочных пунктах планируется выполнить устройство ресюжей, позволяющих выход пассажиров не на проезжую часть, а на обустроенные площадки. В инвестпрограмме заложено выполнение этих работ ещё на 13 остановочных пунктах.

Первая железная конка прокатилась по минским улицам ещё в 1892 году по маршруту от Виленского вокзала до Соборной площади. Этим же маршрутом стали ходить и трамваи в октябре 1929 года. Сегодня жителям мегаполиса важно, чтобы путешествия проходили не только комфортно, но и быстро. Востребованность скоростной транспортной связи не вызывает сомнения.

Денис Стрижевский, исполняющий обязанности начальника отдела улично-дорожной сети и транспорта УП «Минскградо»:

Есть коридор, зарезервированный в красных линиях улицы Шаранговича, Пономаренко, Харьковская и далее Клары Цеткин к существующему трамвайному кольцу. Единственное, осталось понять, каким он должен быть: в наземном исполнении, может быть в эстакадном исполнении, может, некий гибрид.

Планируется,что лёгкий рельсовый транспорт будет иметь преимущество проезда перекрестков, большие расстояния между остановочными пунктами и высокий скоростной режим, нежели классический трамвай. Виктор Восколей, начальник отдела организации перевозок филиала «Трамвайный парк» ГП «Минсктранс»:

При правильной организации дорожного движения трамвайного, строительстве линии на обособленном полотне от автомобилей, также приобретении современного подвижного состава большой вместимости мы можем конкурировать по показателям с метрополитеном.

Новая ветка позволит оперативно доставлять жителей района Сухарево и близлежащих микрорайонов в центр Минска, тем самым способствуя перераспределению пассажиропотоков. Денис Стрижевский:

Вместе со всеми остановками, посадкой, высадкой существующая скорость сообщения, где-то порядком 15 км/ч, трамвайная система работает так. Скоростной трамвай, хотелось бы, чтобы его скорость была выше 25 км/ч.