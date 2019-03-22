«Разбирая автомобиль на части, человек может получить назад часть своих средств». Что собираются делать с автохламом в Минске

Десятки машин каждый месяц вывозятся из столичных дворов. Придомовые территории нередко превращаются в свалку автохлама. Владельцы или не могут, или не хотят расставаться с имуществом, а отслужившие свой век транспортные средства годами ржавеют под окнами. Для борьбы с этой проблемой в столице сформировали новый порядок действий по очистке городских территорий.

Денис Драпей, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района г. Минска:

Для того, чтобы систематизировать эту работу, мы предлагаем внедрить программный продукт, который будет вести учёт всех неэксплуатируемых транспортных средств. Мы предлагаем сделать функции единого оператора. Наделить одно из наших предприятий единой организацией, которой будет вести всю работу по перемещению и хранению автотранспортных средств. Наряду со странами Европы, по примеру Германии, России этот автохлам ещё принимают в рамках вторичных ресурсов. Разбирая автомобиль на отдельные части, человек может получить назад часть своих средств от утилизации этого автомобиля.

На сегодняшний день в столице насчитывается более пяти тысяч неэксплуатируемых транспортных средств. Критерии для отбора бесхозных машин простые: они покрыты толстым слоем грязи, у них чаще всего спущены или вовсе отсутствуют колёса, разбиты стекла.

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:

На сегодняшний день в городе имеется достаточно сил и средств, имеются эвакуаторы с полной погрузкой, достаточное количество, а также определены автомобильные стоянки, на которые будут перемещаться данные автомобили. Например, в Московском районе таких стоянок будет две: это Харьковская улица и Наполеона Орды. В Ленинском – Тростенецкая, в Заводском – Ангарская.

Городские власти предупреждают граждан о том, что транспортные средства необходимо привести в рабочее состояние или найти возможность добровольно переместить неисправные авто на специальные стоянки. Петр Прудников:

Сегодня хранение в месяц на стоянке автомобиля – 34 рубля. Эвакуация такого неэксплуатируемого автомобиля составляет 60 рублей, а хранение автомобиля – рубль в сутки.

Но многие автовладельцы экономят на утилизации и оставляют железо гнить под окнами соседей. Старая рухлядь не только занимает дефицитные места во дворе, но и наносит вред здоровью окружающих. Наталья Блыщик, сотрудник Центра экологических решений:

Со временем из неё начинают вытекать все токсичные и опасные жидкости. Моторное масло является жидким отходом 3-го класса опасности и представляет угрозу для почвы и для растительности. Аккумулятор также содержит аккумуляторную кислоту.