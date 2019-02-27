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«На первом собрании пообещал, что у всех будут права». Как обучают вождению в автошколе ДОСААФ

27 февраля 2019 07:37
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С 1 января 2019 года в Беларуси появились новые дорожные знаки для велосипедистов и пешеходов. Но ПДД, по-прежнему, чаще всего нарушают автомобилисты. Для них в текущем году изменился размер штрафов. Также рассматривается вопрос о внедрении балльной системы.

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Республики Беларусь:
Эта система предполагает, что за нарушение правил дорожного движения будут начисляться дополнительные баллы и если в течение года человек наберёт, например, 15 баллов, он будет на какой-то срок не иметь права управлять транспортным средством.

«На первом собрании пообещал, что у всех будут права». Как обучают вождению в автошколе ДОСААФ-1

По вине водителей происходит около 80% ДТП. Задача современных автошкол – не только научить управлять транспортом, но и дать понимание ответственности за жизнь.

Сергей Грецкий, заместитель председателя-начальник учебного отдела «Автошкола ДОСААФ Московского района г. Минска»:
Каждого курсанта индивидуально доводим до получения водительского удостоверения. Я всем на первом собрании пообещал, что у всех будут права, но для этого, как сказал Владимир Ильич, нужно учиться, учиться и ещё раз учиться, потому что эти люди выходят на дороги.

«На первом собрании пообещал, что у всех будут права». Как обучают вождению в автошколе ДОСААФ-4

Лишь каждый четвёртый курсант столичных автошкол получает права с первого раза. И порой проблема не в сложности установленных правил, а в недоработке преподавателей.

Роман Иванкевич, мастер производственного обучения управлению механическим транспортным средством «Автошкола ДОСААФ Московского района г. Минска»:
Качество подготовки водителей зависит от инструктора, нужно обязательно открыть капот, показать где двигатель, где стоит аккумулятор, познакомить с управлением машины.

«На первом собрании пообещал, что у всех будут права». Как обучают вождению в автошколе ДОСААФ-7

Будущие водители под руководством инструктора стараются не превышать скорость и соблюдать дистанцию на дороге. Хочется верить, что свои штрафные баллы, если их всё же введут, они заработают нескоро.

Анастасия Петрова, курсант автошколы:
Я думала, что у меня ничего не получится, но под чутким руководством инструктора у меня всё здорово получилось.

А вот у Артёма сегодня первое занятие по вождению, но парень совсем не волнуется.

«На первом собрании пообещал, что у всех будут права». Как обучают вождению в автошколе ДОСААФ-10

Артём Герасимович, курсант автошколы:
Я уверен в себе, что я справлюсь и думаю, что с первого раза экзамены сдам.

Но одной уверенности на дороге недостаточно. Соблюдение ПДД, внимательность и осторожность – залог безаварийного вождения. Все участники дорожного движения должны помнить, что от навыков за рулем зависит не только успех на экзамене, но и человеческая жизнь.

# Автомобили # авто # Станислав Соловей # Сергей Грецкий # Роман Иванкевич # Анастасия Петрова # Артем Герасимович # Фотофакт # автошколы

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