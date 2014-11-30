В Мстиславском районе трактор ковшом подмял легковушку - 4 человека погибли

Новости Беларуси. Страшная авария произошла утром 30 ноября в Мстиславском районе неподалёку от деревни Андраны.

Тракторист, выезжая с механического двора в сторону фермы, не заметил на дороге легковой автомобиль. Трактор протаранил машину ковшом и буквально разворотил его.

В результате столкновения погибли водитель легковушки и трое пассажиров. Еще один человек с многочисленными травмами доставлен в больницу.

Мужчина, управлявший трактором, не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области:

Механизатор СПК «Восток» выехал из механического двора на главную дорогу, где столкнулся с автомобиле «Фольксваген Гольф». На месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, МЧС и управление Государственного контроля судебных экспертиз. Мстиславским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц».