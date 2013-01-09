В Могилеве водитель сбил двух школьников на пешеходном переходе и сбежал

Новости Беларуси. ДТП в Могилевской области. Накануне вечером на пешеходном переходе водитель легкового автомобиля сбил двух школьников. Сейчас они находятся в больнице. У юноши травмы различной степени тяжести. У девушки — состояние оценивается как тяжелое, она находится в реанимации.

Дмитрий Филимонов, пострадавший:

Мы вышли с маршрутки, вышли – маршрутка отъехала, шли на светофор, три шага сделали - и тут другая машина залетает и все. Помню только – капот и фара.

Дима очнулся в больнице. Переломы, черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы. Сейчас 15-летнего подростка уже перевели в отделение нейрохирургии городской больницы. А вот 16-летняя Надя до сих пор в реанимации.

Михаил Михович, заведующий отделением Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:

Что случилось с ней, не помнит. Травмы довольно тяжелые. Множественные переломы костей таза, нижних конечностей.

А это – водитель и пассажир злополучной легковушки, которая, предположительно, и сбила подростков. Но кто из них управлял машиной – до сих пор не могут определить. В крови у одного из них - семь десятых промилле алкоголя. По сообщениям очевидцев, 25-летние лихачи оставили на дороге сбитых подростков и скрылись с места ДТП. Подозреваемые задержаны.

Алексей Видус, очевидец:

Мы проехали, смотрим, машина несется. Смотрю, машина на пешеходном переходе сбивает людей. Мы стали их догонять, включили маяки, говорим в громкоговоритель, чтобы остановились. Они не останавливались.

Евгений Жилинский, госавтоинспектор межрайонного отдела УГАИ УВД Могилевского облисполкома:

Водитель, который вероятно и управлял машиной, уже ранее был лишен права управления транспортными средствами именно за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. На данный момент он пытался пересдавать, но так и не пересдал экзамен. Получается, что он до сих пор лишен права к управлению.