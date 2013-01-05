В Перу стартовала гонка «Дакар-2013» с участием белорусов на Мазе

Новости Беларуси. Белорусы готовятся к одному из самых знаковых событий в мировом внедорожном спорте – гонке «Дакар-2013». Ралли уже в пятый раз пройдет в Южной Америке. Второй раз подряд участие в ней принимает белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 января старт состоится в Лиме, столице Перу. Протяженность всей дистанции превысит 8 тыс. км, из которых более 3 тыс. – сложнейшие спецучастки. Финишируют участники в чилийской столице, городе Сантьяго. Если все будет хорошо, это случится 19 января, и уже на следующий день ожидается награждение. Белорусская команда вернется на родину 24 января.

Тем временем, участие белорусов подтвердилось лишь накануне днем, когда стало известно, что команда «МАЗ-СПОРТавто» успешно прошла все проверки и получила допуск к гонке. Участникам выдали на руки контрольные карты с указанием времени выезда на старта.

Команда «МАЗ-СПОРТавто» - это два гоночных экипажа и три машины технического сопровождения. Белорусы прибыли в Южную Америку еще 28 декабря. За время до начала гонки они успели обкатать автомобили в тестовом режиме в условиях местного бездорожья.

Автомобили, на которых наши гонщики участвуют в «Дакаре» - спортивные полноприводные МАЗы с усиленной тормозной системой и двигателями мощностью 800 лошадиных сил каждый. Заявленная производителем максимальная скорость таких машин – 160 км/ч. Спортивные МАЗы были собраны еще в 2010 году и уже успели пройти испытания в полевых условиях «Дакара».

