В Столинском районе насмерть сбит пешеход. Водитель скрылся

Новости Беларуси. Вчера вечером в деревне Ольшаны Столинского района неустановленный автомобиль насмерть сбил 48-летнего местного жителя. Мужчина скончался на месте.

Водитель с места происшествия скрылся. На территории Брестской и Гомельской областей введен план «Перехват». Поиск осложняется географическим положением деревни: неизвестный водитель, совершивший наезд, может выехать на территорию как России, так и Украины. Не исключено, что он и не знает, что произошла авария.

ГАИ Брестской области:

Вчера вечером в Ольшанах были осадки – мокрый снег с дождем. Дорожное покрытие – мокрый асфальт. Авария произошла на прямом освещенном участке дороги. На погибшем была одежда темного цвета. На рукаве был один фликер.

По предварительным данным, пешеход находился на краю проезжей части – по характеру повреждений можно предположить, что он лежал на дороге.

Госавтоинспекция:

Не всегда водитель виноват в гибели пешехода, но в любом случае скрываться с места ДТП нельзя – это является отягчающим обстоятельством. УГАИ УВД Брестского облисполкома рекомендует водителю явиться в ГАИ и рассказать о случившемся.