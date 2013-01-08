Первая авария на МКАД со смертельным исходом в 2013 году

Новости Беларуси. Минувшей ночью Мерседес на полном ходу въехал в осветительную мачту. ДТП произошло недалеко от пересечения кольцевой с Кижеватова.

В машине находилось трое молодых людей. Один из них погиб: он сидел на переднем пассажирском сиденье. По предварительным данным, 21-летний водитель не был пьян. Правда, точно это станет известно лишь после результатов проверки. Это также поможет установить, была ли превышена скорость.

Расследованием займется Следственный комитет. Уже возбуждено уголовное дело. Водитель признался, что отвлекся от дороги, машину занесло, и он не смог справиться с управлением.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Еще один пассажир 1993 года рождения с телесными повреждениями средней степени тяжести госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. Его состояние сейчас оценивается как стабильное. Водитель от госпитализации отказался, ему оказали помощь на месте. Рассматриваем все версии случившегося, но, со слов самого водителя, он отвлекся от дороги, вероятно, в разговоре со своими товарищами, с которыми находились вместе в машине.

Аварии на кольцевой - не редкость. Это самая опасная трасса столицы. Скорости здесь выше и последствия столкновений куда более серьезные. В прошлом году на МКАД произошло свыше пяти десятков ДТП. При этом более 70 человек пострадало и более 10 погибло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.