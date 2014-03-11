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В Могилеве на пешеходном переходе насмерть сбили пешехода

11 марта 2014 08:54
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Новости Беларуси. Зелёный свет светофора вовсе не гарантирует безопасность. Это утверждение на сей раз подтвердилось в Могилёве. Здесь на регулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Челюскинцев-Мельникова насмерть сбили пешехода.

54-летний мужчина скончался на месте.

Однако это ДТП не ограничилось только одной трагедией. После наезда водитель выехал на перекресток и протаранил ещё одну машину. Её пассажирка с травмой живота была доставлена в больницу. По информации медиков, жизни женщины ничего не угрожает.

Татьяна Старосотникова, инспектор отделения агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома:
Водитель, который совершил ДТП, находился в нетрезвом состоянии. С момента получения водительского удостоверения его лишали уже трижды прав, в том числе и за управление в нетрезвом состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до 7 лет лишения свободы. Кроме того, после освобождения мужчина в течение ещё 5 лет не сможет садиться за руль. Окончательный вердикт вынесет суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Фотофакт # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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