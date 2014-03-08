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Началось строительство второй кольцевой автодороги вокруг Минска

08 марта 2014 18:12
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Новости Беларуси. Началось строительство второй кольцевой автодороги вокруг Минска.

Реализовать этот проект планируется в два этапа.

Общая  протяженность магистрали — около 160 км.

Решение о начале сооружения второго кольца было принято в 2010 году. Однако из-за нехватки финансирования ее строительство было приостановлено. Но 28 февраля Президент Беларуси  потребовал продолжить работы.

О готовности принять участие в финансировании этого проекта заявило руководство Банка развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Автодороги Беларуси # авто

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