Новости Беларуси. Началось строительство второй кольцевой автодороги вокруг Минска.

Реализовать этот проект планируется в два этапа.

Общая протяженность магистрали — около 160 км.

Решение о начале сооружения второго кольца было принято в 2010 году. Однако из-за нехватки финансирования ее строительство было приостановлено. Но 28 февраля Президент Беларуси потребовал продолжить работы.

О готовности принять участие в финансировании этого проекта заявило руководство Банка развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.