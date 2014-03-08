Новости Беларуси. Началось строительство второй кольцевой автодороги вокруг Минска.
Реализовать этот проект планируется в два этапа.
Общая протяженность магистрали — около 160 км.
Решение о начале сооружения второго кольца было принято в 2010 году. Однако из-за нехватки финансирования ее строительство было приостановлено. Но 28 февраля Президент Беларуси потребовал продолжить работы.
О готовности принять участие в финансировании этого проекта заявило руководство Банка развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.