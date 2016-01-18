В Минском районе в результате ДТП опрокинулась фура

Новости Беларуси. Водитель фуры не удержал крупногабаритную машину и оказался в кювете. Происшествие случилось на выходных на трассе Минск-Дзержинск. Кабина грузовика остановилась буквально в сантиметре от дерева.

К счастью, никто не пострадал. Правда водитель машины еще долго находился в состоянии шока. Груз, который перевозили из Бреста в Минск, не повредился. Его оперативно перегрузили в другой грузовик. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.