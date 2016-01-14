Инструкторы по вождению автошколы «Стеллар» жалуются, что им не платят зарплаты по несколько месяцев

Известно, что ничто так не отбивает желание работать как зарплата. Герой этого сюжета, увы, исключением не являются. Но жалуется он совсем по другому поводу: отработав положенное, своей зарплаты он так и не увидел. Кира Карлович, корреспондент СТВ, пыталась разобраться в трудовом споре.

Дороги и магистрали столицы освещает не только солнце, но и множество фар. На каждые 2,5 человека в Минске приходится по одному автомобилю, а это почти миллион транспортных средств. Сергей Семенов за рулем уже 23 года. За время работы в такси и инструктором по вождению мужчина успел досконально выучить не только ПДД и карту родного города, но и разобраться в психологии водителя.

Сергей Семенов, инструктор по вождению:

Дорога требует повышенной концентрации внимания. И не только — едешь и смотришь свой ряд, ты должен предугадывать, что может быть, что тебе другие люди показывают, в зеркала смотреть. Чтобы адекватно вести себя на дороге – это как в жизни – чуть-чуть открой глаза и посмотри! Если ты видишь, что впереди стоит какая-то гоп-компания, ты понимаешь, что могут быть варианты, и ты уже готовишься. Вот и на дороге, в принципе, все предсказуемо.

Увы, но десятки благодарных учеников и честный труд не сделали из Сергея обеспеченного человека. Автошкола «Стеллар», в которой минчанин работает инструктором по вождению, достаточно статусна в городе и находится в середине рейтинга столичных автошкол. Однако зарплату своим сотрудникам руководство «Стеллар» не платит или задерживает выплаты по многу месяцев. Об этом нам рассказали сразу несколько инструкторов.

Олег Гржелевский, инструктор по вождению:

Моя трудовая деятельность 42 года. Ни в одной организации такого никогда не было по зарплате. Всегда брался кредит в банке, организация рассчитывалась, но зарплата всегда была вовремя.

Сергей Семенов, инструктор по вождению:

Зарплата, например, выбивалась нами последняя 28 октября. И то после 3-дневной забастовки. Люди просто так сюда приходили, стояли и говорили: «На работу не пойдем. Давайте деньги! За июнь, июль, август, сентябрь… Вы должны!».

Оплата труда инструкторов по вождению зависит от количества отработанных часов плюс аренда автомобиля для учеников. В месяц выходит около 4,5 миллионов рублей. Хоть белорусский характер и славятся терпеливостью, обделенные деньгами инструкторы школы «Стеллар» ясно дали руководству понять, что не намерены работать бесплатно. И обратились за помощью в Министерство труда. Многие из них вскоре лишились контракта с работодателем.

Олег Гржелевский, инструктор по вождению:

Для меня было шоком и удивлением, когда я пришел за зарплатой в автошколу и мне сказали, что ее нет. Я уволился 3 месяца назад. Меня попросили написать заявление на увольнение. Возможно, потому что, я могу и ошибаться, я написал коллективную жалобу в инспекцию труда о невыплате заработной плате. Большинство мастеров подписались.

Результатом коллективного бунта стала лишь частичная выплата зарплаты к Новому году. Что до руководства автошколы, заместитель директора Валерий Владимирович не видит большой проблемы в том, что его сотрудникам нечем кормить семьи.

Валерий Степанов, заместитель директора автошколы «Стеллар»:

Зарплата выплачена. На сегодняшний день всем, с кем мы прекращаем договорные отношения, аренда, зарплата будут выплачены

Сергей Семенов, инструктор по вождению:

Вы понимаете, какое может быть моральное состояние у мужчины, который не приносит деньги в семью?!

К сожалению, тема невыплаты зарплаты в Беларуси стоит остро, хоть и обсуждается редко. В ушедшем 2015 году долги предприятий по зарплатам населению превысили 240 млрд рублей. Так как же простой гражданин, экономически зависимый от начальства, может защитить свой кошелек?

Евгений Побережнюк, адвокат:

Если работник видит, что ему не выплачивают своевременно заработную плату, он должен написать официальное обращение нанимателю о принуждении его к выплате работнику заработной платы. Если наниматель никак не реагирует на данное письмо, то нужно обратиться с исковым заявлением в суд о взыскании денежных средств, то есть о взыскании заработной платы.

В следующем месяце Сергей прекращает работать на компанию. Каким бы приятным ни был коллектив, труд должен быть оплачен. Вероятно, Сергей найдет место в другой автошколе или вернется в такси. В одном мужчина уверен полностью — его жизнь связана с дорогой.

Сергей Семенов, инструктор по вождению:

Самое «вкусное» от работы — это результат. Когда ты видишь неумелого человека, ты даешь ему информацию, он впитывает, он с благодарностью это воспринимает. И в результате получается то, чего он хотел, он добился. На то я и создан, инструктор. Я объясняю как это делать.

А вообще, хороший начальник — это тот, который может работать до седьмого пота... своих подчиненных. Надеемся, начальник войдет в положение нашего героя и выплатит ему зарплату сполна.