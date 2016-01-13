Около 200 аварий произошло за прошедшие сутки в Минске из-за сложных погодных условий

Новости Беларуси. Циклон «Даниэлла» в столице спровоцировал значительное увеличение числа дорожно-транспортных происшествий. За прошедшие сутки произошло порядка 200 аварий, что вдвое больше обычного.

Такую динамику автоинспекторы связывают именно с непростыми сложными условиями, которые вчера с Юго-Запада принес циклон. Сейчас ситуация в городе нормализовалась, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Юран, начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

К сожалению, не все водители прислушались к нашим рекомендациям о том, чтобы оставить свои машины дома, не выезжать в такую погоду. Некоторые выехали. За прошедшие сутки все-таки зарегистрировано одно происшествие с пострадавшим и 170 происшествий с материальным ущербом.