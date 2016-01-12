Прямой эфир

Невероятная жестокость: водитель скрылся с места ДТП, бросив раненого ребенка с трупом в машине

12 января 2016 14:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жуткая авария произошла этой ночью в Минском районе. Водитель скрылся с места ДТП, бросив пострадавшего ребенка в машине. Об этом сообщили в МВД Беларуси.

ДТП произошло 12 января на 22-м км трассы Р-23 Минск - Слуцк - Микашевичи. Водитель легковушки не справился с управлением и машину вынесло за пределы проезжей части. После чего она врезалась в опору линии электропередачи. Удар был очень сильным. Машину буквально разорвало на части.

Невероятная жестокость: водитель скрылся с места ДТП, бросив раненого ребенка с трупом в машине-1

Невероятная жестокость: водитель скрылся с места ДТП, бросив раненого ребенка с трупом в машине-3

Невероятная жестокость: водитель скрылся с места ДТП, бросив раненого ребенка с трупом в машине-5


Жуткая авария в Минском районе.

68-летняя женщина погибла на месте, а 5-летняя девочка получила черепно-мозговую травму, множественные ушибы и ссадины головы и лица.

Сейчас ребенок в больнице.

Водитель вызвал ребенку скорую, а сам скрылся с места происшествия.

Был ли мужчина трезв - пока неизвестно. Сейчас все обстоятельства аварии выясняют специалисты. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также: В Чехии перевернулся автобус с белорусскими детьми: комментарии компании-перевозчика и туристической компании

# Аварии # Авария в Минской области # авто

Другие новости рубрики

Все новости
МВД Беларуси предложило смягчить некоторые наказания для автомобилистов
11 января 2016 12:31

МВД Беларуси предложило смягчить некоторые наказания для автомобилистов

72-летний лихач из Дании погиб в ДТП в Столинском районе
10 января 2016 16:22

72-летний лихач из Дании погиб в ДТП в Столинском районе

Новогодний подарок от ГАИ: виновник, сбежавший с места ДТП в Бресте, получил штраф и лишился прав
10 января 2016 12:09

Новогодний подарок от ГАИ: виновник, сбежавший с места ДТП в Бресте, получил штраф и лишился прав