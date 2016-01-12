Невероятная жестокость: водитель скрылся с места ДТП, бросив раненого ребенка с трупом в машине

Новости Беларуси. Жуткая авария произошла этой ночью в Минском районе. Водитель скрылся с места ДТП, бросив пострадавшего ребенка в машине. Об этом сообщили в МВД Беларуси.

ДТП произошло 12 января на 22-м км трассы Р-23 Минск - Слуцк - Микашевичи. Водитель легковушки не справился с управлением и машину вынесло за пределы проезжей части. После чего она врезалась в опору линии электропередачи. Удар был очень сильным. Машину буквально разорвало на части.