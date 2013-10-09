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В Минском районе 14-летний подросток, переходивший дорогу в неположенном месте, попал под колеса автомобиля

09 октября 2013 15:05
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Новости Беларуси. 14-летний подросток попал под колеса автомобиля в Минском районе. ДТП произошло в вечернее время в селе Вишневка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пешеход решил перебежать проезжую часть в неположенном месте. Подросток сейчас в больнице. К счастью, травмы не угрожают жизни. По словам автоинспекторов, на пешеходе отсутствовали светоотражающие элементы.

Еще одно происшествие , где пострадали два пешехода , произошло в Жодино. 26- летняя женщина и 35-летний мужчина решили перейти дорогу по пешеходному переходу, но на красный свет. В результате попали под колеса машины. Потерпевшие также не были видны в темноте.

 

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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