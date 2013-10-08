Новости Беларуси. Дороги из Минска к областным центрам расширят до четырех полос. Об этом заявил 8 октября Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отметил, что автодороги, которые строят в нашей стране, соответствуют мировым стандартам. И вся техника, которая там задействована, отвечает европейским требованиям.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Все дороги, которые сегодня строятся, строятся под нагрузки 11,5 т. Эти нагрузки ранее при проектировании не применялись, не закладывались в проектах такие нагрузки на дорогах. И дороги соответствуют по своему качеству общемировым.

Задача поставлена каждому областному центру. Они должны иметь дорогу первой категории. Мы этим занимаемся. В следующем году мы придем в Гомель. Дальше пойдем на Гродно. И потом – Витебск.