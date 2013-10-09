Авария в Минске. Легковушка врезалась в самосвал

Новости Беларуси. На улице Ваупшасова в Минске сегодня днем легковушка на полном ходу врезалась в самосвал. ЧП случилось из-за банального несоблюдения дистанции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

МАЗ остановился на перекрестке, пропуская поток, а водитель иномарки слишком поздно это заметил. В результате - машину развернуло и она въехала прямо под грузовик.

Как оказалось, виновник аварии не только не соблюдал дистанцию, но и находился в нетрезвом состоянии. Сейчас с диагнозом черепно-мозговая травма он госпитализирован.

Анатолий Волков, начальник отдела пропаганды и взаимодействия со СМИ Минского городского управления МЧС:

В 11 часов 23 минуты работниками МЧС с использованием гидравлического инструмента из легкового автомобиля Mazda был деблокирован водитель 1963 года рождения. С предварительным диагнозом «ушибленные раны кистей и колена» был передан бригаде скорой медицинской помощи. До прибытия подразделения МЧС пассажир легкового автомобиля самостоятельно покинул автомобиль и с диагнозом «черепно-мозговая травма легкой степени» был доставлен в учреждение здравоохранения.