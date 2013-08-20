На МКАД разбился мотоциклист, врезавшись на скорости 200 км/ч в легковушку

Новости Беларуси. Большая скорость привела к трагедии. Поздно вечером на Минской кольцевой погиб мотоциклист. Он ехал 200 км/ч и при перестроении столкнулся с ехавшим впереди автомобилем. От удара мотоцикл вылетел на полосу встречного движения, а водитель ударился об ограждение. От полученных травм 26-летний парень скончался на месте.

По словам очевидцев, водитель мотоцикла ехал по МКАД очень быстро и многократно нарушал правила движения. Водительского удостоверения категории А у молодого человека не было. Кроме того, на транспортном средстве не было регистрационных номеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили в ГАИ, это первый случай гибели мотоциклиста в столице с начала года. По факту возбуждено уголовное дело. Проводится ряд экспертиз. Следствие уже установило: мужчина был пьян.

Эта трагедия произошла на внешней стороне МКАД. Большая скорость, ветер в лицо и... неудачный маневр. Мотоцикл буквально влетает в легковушку. От сильного удара его подбрасывает и спустя пару секунд — железный конь на встречной полосе. Его хозяин — под разделительным ограждением. К парню сразу же бросились на помощь, вот только спасать было уже некого.

Мужчина погиб сразу же: его тело разорвало на несколько частей. При всех обстоятельствах ДТП, не помогло бы и чудо: примечательно, из экипировки у байкера был только шлем.

Как стало известно, мужчина — житель деревни Урожайной, ему было всего 26 лет. Это был его первый и не совсем законный мотосезон.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

По информации очевидцев, водитель мотоцикла двигался с явным превышением скоростного режима в районе 200 км/ч и неоднократно нарушал правила маневрирования. Как оказалось, у него не было специального водительского удостоверения категории А и он ехал без специальных регистрационных знаков.

Позже экспертиза покажет: мужчина был пьян. Причем, сильно. В его крови было обнаружено 2,4 промилле алкоголя — а это примерно бутылка водки.

Еще один интересный нюанс: в роковой гонке мотоциклист участвовал не один. Впрочем, информация о втором байке сейчас проверяется.

К слову, в Минске это первый случай гибели мотоциклиста с начала года. Трагедия сразу же стала обсуждаемой. Прежде всего, в кругах автомобилистов, главных соперниках байкеров по дороге.

О такой оборотной стороне дорожной романтики, задумываются не все. Дмитрий, известный в байк-среде как Питбуль, основатель одного из мотоклубов. Он не раз выступал в защиту прав и интересов мотоциклистов и не раз призывал их к безопасной езде. Особенно это актуально для новичков.

Дмитрий Степаненко, байкер:

Доступность вот такой спортивной техники, как мотоцикл, она сейчас стала на сегодняшний день очень легка. И, к сожалению, не все могут реализовать свои мечты грамотно степенно и аккуратно. Нужно сначала научиться, получить навыки владения и только потом безопасно для себя и окружающих им управлять.

Как часто говорят мотоциклисты: четыре колеса возят тело, два — душу. Но вопрос безопасности должен быть на первом месте в обоих случаях.