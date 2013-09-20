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В Минске водитель иномарки решила объехать пробку и застряла в свежем бетоне

20 сентября 2013 21:11
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Новости Беларуси. Эпическая ловушка. В столице иномарка застряла в свежем бетоне.

Случилось это на перекрестке улиц Якуба Коласа и Хмельницко, где сейчас продолжается реконструкция трамвайных путей. Водитель застрявшей машины, видимо, совсем устала стоять в пробке, и решила объехать поток прямо по путям. В результате – застряла на гораздо большее время.

По словам очевидцев, в этом довольно комичном происшествии никто не пострадал. Правда, теперь автовладелице придется заехать на СТО, чтобы исключить возможные поломки после того, как бетон застынет. Кроме того, строительная организация имеет право требовать возмещения ущерба, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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