Автоинспекция Минской области призывает водителей перевозить детей только в специальных автокреслах

Новости Беларуси. Ребенок – главный пассажир. Специальную акцию по профилактике детского травматизма проводит автоинспекция Минской области.

На основных магистралях, а также в школах и трудовых коллективах водителей призывают перевозить детей только в специальных автокреслах. А последствия беспечного отношения к маленьким пассажирам водители могут увидеть собственными глазами. На основе специальных краш-тестов, областная автоинспекция создала специальный видеоролик. В течение двух минут показана траектория перемещения пассажира-ребенка по салону автомобиля в случае ДТП.

Без детского кресла, выжить в аварии практически невозможно. Между тем, по статистике только 20% водителей перевозят детей в специальных автокреслах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Михаил Акулич, заместитель начальника УГАИ УВД Миноблисполкома:

Исходя из анализа, мы видим, что более 50% получают увечья или погибают детки в результате автомобильных аварий, находясь в автомобиле в качестве пассажиров, в тот момент, когда от них практически ничего не зависит. Просто пренебрежение родителями требованиями правил приводит к таким, зачастую даже летальным, исходам.