В Бешенковичском районе дальнобойщик насмерть сбил женщину, лежащую на дороге

Новости Беларуси. Трагедия произошла около девяти часов вечера вблизи деревни Полуозерье Бешенковичского района. За рулём автомобиля «Scania» находился 36-летний мужчина.

Пресс-служба УГАИ МВД РБ:

36-летний водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом, житель деревни Суровни Шумилинского района, совершил наезд на лежавшую на проезжей части 45-летнюю женщину.

Водитель с места происшествия скрылся, но был задержан в ходе плана «Перехват».

Напомним, этим летом в Минске ДТП, совершённое по вине пьяного водителя превратилось в настоящую драму. Водитель на парковке совершил два ДТП и пытался скрыться от инспекторов Госавтоинспекции. Мужчина взобрался на опору высоковольтных линий и начал угрожать, что покончит жизнь самоубийством. К этому времени на место происшествия выехала скорая помощь и спасатели. Сотрудники МЧС надули специальный куб, однако слезать с опоры мужчина не собирался. Правоохранители, сотрудники ГАИ, спасатели и очевидцы дежурили внизу около 3 часов (смотрите видео).