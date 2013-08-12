В Минске водитель автомобиля попал в ДТП из-за летучей мыши

Новости Беларуси. Испугался летучей мыши. Так объяснил мотив своего маневра водитель автомобиля, попавшего в ДТП на улице Кольцова в Минске.

Молодой человек с пассажиркой возвращались с Цнянского водохранилища. По их словам, неожиданно появилась летучая мышь, от которой пришлось резко уворачиваться.

В результате автомобиль врезался в столб и ограждение дома. К счастью, никто не пострадал.

Как выяснилось, впечатлительный автолюбитель сел за руль нетрезвым. Но лишение водительских прав парню не грозит, ведь их у него и так нет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.