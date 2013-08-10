Новости Беларуси. Министерство транспорта предложило взять на себя регулирование цен на материалы и работы, выполняемые на дорогах. Сейчас такие полномочия закреплены за Министерством архитектуры и строительства.

Вопрос ценообразования в этой сфере рассмотрели на заседании рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли. Окончательное решение будет принято до конца года.

На содержание белорусских дорог только в 2013 году из бюджета было выделено 5 триллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем Симоненко, начальник управления ценообразования РУП «Белдорцентр»:

К ценообразованию существует единый подход. Он определяется Министерством строительства и архитектуры. Но у дорожников, как и в любой отрасли, есть свои особенности, тонкости. Мы надеемся, что мы сможем их эффективно учесть. Поэтому просим все полномочия.