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13 ДТП зафиксировано в Минской области за выходные

12 августа 2013 14:47
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Новости Беларуси. Аварийными выдались выходные на Минщине. 13 ДТП зафиксировано в области. 
 
Сразу две аварии произошли с участием двухколёсных транспортных средств. В Вилейке 24-летний парень, не справился с управлением своего байка, и перевернулся. Пострадала 23-летняя пассажирка. И мотоциклист, и его спутница ехали на большой скорости без шлемов. 
 
Беспечность привела к трагедии в Мяделе. 18-летний юноша, не имея прав на управление мотоциклом, не уступил дорогу и врезался в легковое авто. В результате также пострадала пассажирка – 11-классница местной школы.
 
Тем временем, ГАИ рекомендует родителям контролировать поездки детей на велосипедах. Во время летних каникул увеличилось количество происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения. 
 
Так, в Жодино под колёса автомобиля попал 7-летний велосипедист. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. 
 
Чтобы избежать повторения таких ситуаций, в ГАИ настоятельно призывают родителей не оставлять детей без присмотра, и напоминают, что по дорогам общего пользования движение велосипедистов разрешается с 14-летнего возраста при соблюдении элементарных требований правил дорожного движения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
# Аварии # Авария в Минской области # авто

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