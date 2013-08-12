13 ДТП зафиксировано в Минской области за выходные

Новости Беларуси. Аварийными выдались выходные на Минщине. 13 ДТП зафиксировано в области.

Сразу две аварии произошли с участием двухколёсных транспортных средств. В Вилейке 24-летний парень, не справился с управлением своего байка, и перевернулся. Пострадала 23-летняя пассажирка. И мотоциклист, и его спутница ехали на большой скорости без шлемов.

Беспечность привела к трагедии в Мяделе. 18-летний юноша, не имея прав на управление мотоциклом, не уступил дорогу и врезался в легковое авто. В результате также пострадала пассажирка – 11-классница местной школы.

Тем временем, ГАИ рекомендует родителям контролировать поездки детей на велосипедах. Во время летних каникул увеличилось количество происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения.

Так, в Жодино под колёса автомобиля попал 7-летний велосипедист. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

Чтобы избежать повторения таких ситуаций, в ГАИ настоятельно призывают родителей не оставлять детей без присмотра, и напоминают, что по дорогам общего пользования движение велосипедистов разрешается с 14-летнего возраста при соблюдении элементарных требований правил дорожного движения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.