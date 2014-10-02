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В Минске в результате ДТП машина вылетела на тротуар

02 октября 2014 18:50
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Новости Беларуси. 2 октября утром на улице Романовская слобода жёлтый хетчбэк в результате ДТП вылетел с дороги на тротуар и оказался на крыше.

Причиной аварии стал конфликт во время перестроения.

Удар был такой силы, что автомобиль отбросило за пределы проезжей части. К счастью, в районе пешеходного перехода, где всё и произошло, не оказалось людей. Водители также не пострадали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела РУВД Центрального района:
При перестроении со второй полосы в третью, водитель автомашины «Рено» не уступил дорогу движущиеся в попутном направлении автомашине «Мазда», в результате чего произошло столкновение, от удара машину «Мазда» выбросило за пределы проезжей части и она опрокинулась. За рулем «Мазды» была девушка 1990 года рождения. К счастью, никто серьезных травм не получил.      

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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