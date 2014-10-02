В Минске в результате ДТП машина вылетела на тротуар

Новости Беларуси. 2 октября утром на улице Романовская слобода жёлтый хетчбэк в результате ДТП вылетел с дороги на тротуар и оказался на крыше.

Причиной аварии стал конфликт во время перестроения.

Удар был такой силы, что автомобиль отбросило за пределы проезжей части. К счастью, в районе пешеходного перехода, где всё и произошло, не оказалось людей. Водители также не пострадали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела РУВД Центрального района:

При перестроении со второй полосы в третью, водитель автомашины «Рено» не уступил дорогу движущиеся в попутном направлении автомашине «Мазда», в результате чего произошло столкновение, от удара машину «Мазда» выбросило за пределы проезжей части и она опрокинулась. За рулем «Мазды» была девушка 1990 года рождения. К счастью, никто серьезных травм не получил.