Четыре таджика на «Жигулях» попали в аварию в Витебской области

Новости Беларуси. В пятом часу утра вблизи деревни Лучиновка Витебской области разбился «ВАЗ-21093».

ГАИ УВД Витебского облисполкома:

43-летний водитель «Жигулей», гражданин Таджикистана, не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

Кроме водителя, в автомобиле находились еще три пассажира - его соотечественники.

3 человека пострадали, 1 погиб на месте.

32-летний пассажир получил травмы несовместимые с жизнью, двое других (24 и 30 лет), как и водитель, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Что стало причиной этой аварии, еще предстоит выяснить. А в Гомельской области буквально две недели назад ДТП спровоцировал лось: водитель Kia оказался в больнице.

Из-за этого животного произошла авария в 2012 году и в Минской области: под Солигорском авто с тремя человеками, пытаясь избежать столкновения, врезалось в дерево. Смотрите видео.