В Минске маршрутка перевернулась от удара Hyundai и упала на встречный автомобиль: 3 человека пострадали

Новости Беларуси. Трагическое невежество. 2 октября на одном из столичных перекрестков в результате ДТП перевернулась маршрутка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, не уступил дорогу микроавтобусу.

От удара маршрутку подбросило вверх, она вылетела на встречную полосу, перевернулась и упала на легковушку.

В ГАИ отметили, что пострадали трое пассажиров маршрутного такси - две женщины и мужчина. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницы.

Марина Глушакова:

Все было очень быстро. Я видела, как на меня падала маршрутка - было страшно. Заблокировалась моя дверь и я не могла выйти из машины. Самое страшное, когда доставали пассажиров из этой маршрутки.

Она невольно стала не зрителем триллера, а участником. Салон родной ласточки в буквальном смысле превратился в кино с 3D-изображением. На капот авто Марины после нескольких пируэтов приземлилась маршрутка. Незапланированная остановка и еще один пируэт желтого перевозчика.

Игорь Марат, командир взвода ДПС ОГАИ РУВД Фрунзенского района Минска:

По предварительным данным, на данном перекрестке на работал светофор. Автомобиль Hyundai двигался по улице Е.Полоцкой со стороны Притыцкого по второстепенной дороге. Выезжая на перекресток, не предоставил преимущество в движении маршрутному такси, автомобилю Газель. Произошло столкновение, в результате чего маршрутное такси отбросило на стоящий во встречном направлении автомобиль. После этого маршрутка перевернулась.

В ГАИ акцентируют, если не работают светофоры, нужно руководствоваться знаками. Перед выездом на перекресток как раз-таки такой и установлен – «Уступи дорогу». Правда, куда так торопился 31-летний мужчина на красной легковушке, пожалуй, и для самого виновника ДТП остается загадкой.

В аварии пострадали трое пассажиров маршрутки – две женщины и мужчина. С травмами различной степени тяжести их доставили в медучреждения.

Владимир Бондарович, врач-нейрохирург травматологического отделения Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Состояние расценивается как средней степени тяжести, стабильное. Они в настоящее время обследованы и госпитализированы для динамического наблюдения в больницу скорой медицинской помощи.

За последние двое суток в Минске это уже третья авария с участием маршруток. Накануне на улице Ванеева в микроавтобус влетел другой автомобиль: 5 пассажиров получили травмы. Еще в одном случае обошлось без жертв: легковушка выехала на «встречку» и столкнулась с бусом «Минск-Фаниполь». Во всех случаях, по предварительной информации, виновниками ДТП были водители не маршрутного такси. Однако такое частое упоминание желтых перевозчиков в аварийной сводке заставляет задуматься.

Иван Алисейко, начальник управления контроля транспортной деятельности транспортной инспекции Минтранса:

Порядка трети ДТП совершается по вине усталых водителей.

Одна дорога, несколько полос и то и дело кто-то летит по «встречке». Как говорится: в чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем.

Водители легковых автомобилей о маршрутках:

— Бывает такое, что не пропускают, подрезают, стараюсь сам их пропустить.

— Они очень сильно быстро ездят, они только для денег, зарабатывают больше и все.

Водители маршруток:

— Нас подрезают, без поворотов включенных ездят.

— Женщины за рулем когда, очень много получается из-за них, особенно когда блондинки.

— Разные ситуации бывают - это дорога, здесь каждый человек отвечает, как говорится, не только за себя, но и которые рядом машины находятся.