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Коллекцию раритетных автомобилей обнаружили на ферме во Франции

12 декабря 2014 11:40
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Новости Франции. Коллекцию раритетных автомобилей обнаружили на ферме во Франции. Среди них редкие винтажные спорткары и машины представительского класса начала XX века. Некоторые сделаны на заказ и существуют в единственном экземпляре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты уже сравнивают значимость этой находки с открытием гробницы Тутанхамона.

Все эти сокровища под одной крышей собрал бизнесмен Роджер Байон. Он хотел передать коллекцию своим потомкам, но те, очевидно, не осознали всю ценность наследства: машины более 50 лет простояли под грудами макулатуры и грязи.

Стоимость коллекции, по самым скромным подсчетам, составляет более 20 миллионов евро.

# авто # Ретро-автомобили

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