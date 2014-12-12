Новости Франции. Коллекцию раритетных автомобилей обнаружили на ферме во Франции. Среди них редкие винтажные спорткары и машины представительского класса начала XX века. Некоторые сделаны на заказ и существуют в единственном экземпляре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты уже сравнивают значимость этой находки с открытием гробницы Тутанхамона.

Все эти сокровища под одной крышей собрал бизнесмен Роджер Байон. Он хотел передать коллекцию своим потомкам, но те, очевидно, не осознали всю ценность наследства: машины более 50 лет простояли под грудами макулатуры и грязи.