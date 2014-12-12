Прямой эфир

Утром 12 декабря на проспекте Независимости в Минске столкнулись 5 машин

12 декабря 2014 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Серьезная авария произошла утром 12 декабря в Минске. На проспекте Независимости в районе станции метро «Борисовский тракт» столкнулись 5 машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за ДТП было частично перекрыто движение, в результатет чего образовалась пробка.

По предварительной версии, легковушку, двигающуюся в сторону центра, вынесло на встречную полосу. 

В результате, пострадал один водитель. С многочисленными травмами он был доставлен в больницу.

Данила Поляков, участник ДТП:
Я ехал со внутренней стороны кольцевой автодороги. Выезжал на проспект. Ехалп о полосе разгона здесь - и мне в лоб просто летит машина. Я вышел, нормально. А человек был в крови. Его увезла скорая. У него сотрясение. Сразу все вызвали, люди подъехали, помогли.

 

# Аварии # Авария в Минске # авто # Данила Поляков

Другие новости рубрики

Все новости
В польской Познани столкнулись два трамвая: пострадали 20 человек
12 декабря 2014 08:23

В польской Познани столкнулись два трамвая: пострадали 20 человек

Гродно: KIA влетел в опору моста и сложился вдвое, 18-летний водитель чудом остался жив
11 декабря 2014 15:07

Гродно: KIA влетел в опору моста и сложился вдвое, 18-летний водитель чудом остался жив

ДТП на проспекте газеты «Звезда» в Минске: водитель-бесправник и его пассажир госпитализированы
10 декабря 2014 18:36

ДТП на проспекте газеты «Звезда» в Минске: водитель-бесправник и его пассажир госпитализированы