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В Минске состоялся открытый тест-драйв кроссоверов премиум-класса на специально подготовленной трассе

15 июня 2015 17:02
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Новости Беларуси. Покорить горные склоны, песчаные холмы и сложные рельефы из камней и бревён. В Минске состоялся открытый тест-драйв кроссоверов премиум-класса на специально подготовленной трассе, имитирующей различные виды бездорожья. Чтобы заезд прошёл максимально гладко, участникам предложили заправиться бензином, разработанным специально для комфортного вождения и максимальной защиты двигателя — топливом нового поколения G-Drive.

К слову, этот бензин на белорусском рынке с 2014-го года. Сегодня заправиться им можно на девяти станциях сети «Газпромнефть» по цене обычного АИ-95, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# Спортивные соревнования # авто

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