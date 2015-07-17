В Минске седан врезался в ограждение, повредил светофор и провалился в узкую траншею

Новости Беларуси. Сегодня утром седан врезался в ограждение, повредил светофор и в итоге провалился в вырытую коммунальщиками узкую траншею.

Мужчина пытался уйти от столкновения с другой машиной, водитель которой и стал виновником ДТП из-за собственной невнимательности. При повороте с проспекта Победителей он не уступил дорогу встречному транспорту.

К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Максим Кокоев, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ ГУВД Центрального района:

В этом ДТП виноват водитель «Сузуки». Со стороны Победителей на перекрестке на улицу проектируемую поворачивал с крайней левой полосы автобус, обзор был немножко закрыт для движения. Поэтому водитель «Сузуки» указал эту причину, по которой он не вовремя заметил транспортное средство.