Минчанин нарушил ПДД, чтобы сэкономить время, а теперь ищет лазейки в законе, чтобы не платить штраф

Вячеслав Макаревич за рулем уже 30 лет. Коренной минчанин давно привык к местным дорогам и правилам. Неприятным открытием для Вячеслава Евгеньевича стало новшество на родном перекрестке: улиц Белинского и Якуба Коласа. Минувшей весной на оживленном участке закрыли поворот с Якуба Коласа налево. Таким образом, движение стало безопаснее, но маршрут к дому Вячеслава длиннее. Дабы сэкономить время и бензин, мужчина решил проявить смекалку.

Вячеслав Макаревич:

Накануне я купил правила, где я нашел лазейку. Там сказано, что можно с трамвая повернуть. И я повернул с трамвая. В воскресенье меня остановили ГАИ, оштрафовали, забрали талон предупреждения, сказали, что я нарушил правила, что я неправильно повернул с полос. Я им пытался объяснить, но здесь спорный вопрос. На знаке нарисованы две полосы прямо. Но я поворачивал налево не с этих полос, а со стороны полосы трамвая, которая не обозначена на знаке. Не создавал никому препятствия и просто повернул.

Поворот не туда закончился для Вячеслава тупиком в виде штрафа и волнительными часами, потраченными на доказательства своей невиновности. Вооружившись свежим изданием ПДД, наш герой ищет второе дно в расшифровке простого знака: движение прямо.

Вячеслав Макаревич:

Если касаться самих пунктов, то там есть многие пункты, чтобы меня, так сказать, обязать и убедить, а есть маленькие лазейки, которые дают мне возможность чуть-чуть интерпретировать в свою сторону.

Не нам судить Вячеслава Евгеньевича. Однако доводы опытного автомобилиста на лазейки совсем не тянут. Любому курсанту автошколы известно, что трамвайные пути входят в состав дороги, но не являются отдельной полосой движения. Поэтому штраф до 5 минимальных базовых величин, выписанные ГАИ, совершенно оправданы.

Александр Коноплицкий, независимый эксперт:

В данной ситуации установленный здесь знак 5.8.1. запрещает движение трамвайных путей. Более того, знак конкретно указывает, что вторая полоса движения должна двигаться только прямо, поэтому в данной ситуации водитель был наказан в соответствии с законом за нарушение требований ПДД. В конкретном случае знака 5.8.1. «Направление движения по полосам».

Как ни крути книжку ПДД, а правила выгоднее знать и следовать им. Например, штраф Вячеслава в денежном эквиваленте равен семи литрам бензина, на которые можно было не просто объехать злосчастный перекресток, но и несколько раз обогнуть Минск по кольцевой. И согласитесь, странно признавать тот факт, что ПДД обновляются регулярно, а права водитель получает единожды. Может, пора задуматься о переаттестации для водителей?