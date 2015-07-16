В Минске закрывается для движения улица Охотская и меняется работа некоторых видов транспорта

Новости Беларуси. С 17 июля улицу Сухую закроют для всех видов транспорта. Ограничение связано со строительством станции метро «Юбилейная площадь». Здесь будет возводиться станционный комплекс и соединительный тоннель к станции метро «Фрунзенская». Движение возобновится после окончания всех работ.

Кроме того, с 22 июля изменится работа некоторых видов городского транспорта. Так, уменьшится количество рейсов в утренний час-пик на автобусном маршруте № 74С и троллейбусном № 59, а в вечерний час-пик – на автобусном № 61. Вместо автобуса № 21 с остановочного пункта «Станция метро «Могилевская» в направлении микрорайона Шабаны в 1:05 ночи, пассажиров в 1:07 заберет 72-ой автобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.