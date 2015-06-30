В Минске пьяный работник СТО угнал авто и вылетел в кювет

Новости Беларуси. Накануне хозяин Ford передал сотруднику СТО для ремонта свое авто и документы на иномарку.

Долго не думая, 25-летний работник станции вместе с другом решил прокатиться на чужой машине по Минску.

По пути молодые люди заехали в один из дворов, где встретились с тремя подростками 14-16 лет: девушка и двое парней, один из которых племянник приятеля. Слово за слово, и компания принимает решение поехать на Птичь.

Доехав до реки, угонщики решили не купаться и вернуться в город, однако на МКАД, где в то время велись ремонтные дороги, автомобиль зацепил груду песка и врезался в ограждение. От удара Ford отбросило в кювет.

По счастливой случайности в аварии никто не пострадал.

По словам водителя, он ехал со скоростью 120 километров в час. Однако очевидцы утверждают, что скорость была гораздо выше.

В крови водителя обнаружено 2,2 промилле алкоголя.

По статистике ежегодно в Беларуси задерживают более 40 тысяч нетрезвых водителей. Каждый десятый садится за руль повторно. И каждое десятое ДТП совершается «под градусом». Что может натворить на дороге пьяный водитель? И как улучшить порядок на дорогах Беларуси? На эти вопросы пытались найти ответы корреспонденты программы «Неделя» на СТВ (смотрите видео).