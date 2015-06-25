Нужны ли права для управления скутером с объемом двигателя менее 50 куб. см?

Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают около 50 звонков. Диапазон обращений широкий.

Минчанка задает вопрос:

Моему внуку исполняется 16 лет. Я давно ему обещала в подарок скутер. Он выбрал то, что ему нравится. Говорит, что объем двигателя скутера меньше 50 см3. Нужны ли для этого права?

Елена Мойсейчик, юрист:

С 16 лет при наличии прав разрешено управлять скутером с объемом двигателя не более 50 см3 и мотоциклом с объемом двигателя не более 125 см3. Поскольку в автошколах не готовят водителей на эти категории, будущему мотоциклисту придется самостоятельно выучить правила дорожного движения. Кроме того, необходимо предварительно пройти медкомиссию для получения прав на скутер, сдать теоретический экзамен. А на мотоцикл — теорию и практику.