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Нужны ли права для управления скутером с объемом двигателя менее 50 куб. см?

25 июня 2015 14:33
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Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают около 50 звонков. Диапазон обращений широкий. 

Минчанка задает вопрос:
Моему внуку исполняется 16 лет. Я давно ему обещала в подарок скутер. Он выбрал то, что ему нравится. Говорит, что объем двигателя скутера меньше 50 см3. Нужны ли для этого права?

Елена Мойсейчик, юрист:
С 16 лет при наличии прав разрешено управлять скутером с объемом двигателя не более 50 см3 и мотоциклом с объемом двигателя не более 125 см3. Поскольку в автошколах не готовят водителей на эти категории, будущему мотоциклисту придется самостоятельно выучить правила дорожного движения. Кроме того, необходимо предварительно пройти медкомиссию для получения прав на скутер, сдать теоретический экзамен. А на мотоцикл — теорию и практику.     

 

# Дорожное движение # Консультация юриста # авто # Елена Мойсейчик

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