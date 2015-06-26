В Минске женщина за рулем легковушки съехала в котлован и перевернулась

Новости Беларуси. 26 июня днём женщина за рулём легковушки съехала в котлован и перевернулась. Инцидент произошёл на улице Толстого, где сейчас ведутся дорожные работы. К счастью, поблизости находился экипаж ГАИ. Инспекторы вместе с рабочими помогли пострадавшей выбраться и вызвали «скорую».

Водителя доставили в больницу. Женщина так и не смогла объяснить, как въехала в ограждённую по всем правилам пятиметровую яму. Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются. По предварительной версии, женщина не справилась с управлением, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.