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В Минске Volkswagen упал в котлован и перевернулся, 38-летняя водитель – в больнице

26 июня 2015 13:41
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Новости Беларуси. Автомобиль Volkswagen Golf, за рулем которого находилась 38-летняя женщина, двигался по ул. Толстого со стороны ул. Дружной.

На пересечении с ул. Московской иномарка съехала в котлован, вырытый на проезжей части.

В Минске Volkswagen упал в котлован и перевернулся, 38-летняя водитель – в больнице-1

Пресс-служба ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Водитель съехала в котлован, и автомобиль перевернулся на крышу. Котлован огражден, как того требуют правила, бетонными и водоналивными блоками. Женщина сбила несколько таких блоков, и машина опрокинулась в котлован. К счастью, поблизости находился экипаж ГАИ Московского района. Инспекторы вместе с рабочими поспешили на помощь пострадавшей, вызвали скорую.

По предварительной информации, водитель получила ушиб плеча и черепно-мозговую травму средней степени.

# Авария в Минске # авто # Фотофакт

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