В Минске Volkswagen упал в котлован и перевернулся, 38-летняя водитель – в больнице

На пересечении с ул. Московской иномарка съехала в котлован, вырытый на проезжей части.

Новости Беларуси. Автомобиль Volkswagen Golf, за рулем которого находилась 38-летняя женщина, двигался по ул. Толстого со стороны ул. Дружной.

Пресс-служба ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Водитель съехала в котлован, и автомобиль перевернулся на крышу. Котлован огражден, как того требуют правила, бетонными и водоналивными блоками. Женщина сбила несколько таких блоков, и машина опрокинулась в котлован. К счастью, поблизости находился экипаж ГАИ Московского района. Инспекторы вместе с рабочими поспешили на помощь пострадавшей, вызвали скорую.

По предварительной информации, водитель получила ушиб плеча и черепно-мозговую травму средней степени.