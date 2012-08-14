Новости Беларуси. Следственный комитет расследует уголовное дело по факту смертельной аварии на проспекте Независимости в Минске. В настоящее время назначены три судебно-медицинские и авто-техническая экспертизы. Расследование продолжается.

Константин Кузьменок, заместитель начальника предприятия-перевозчика:

Это водитель был давным-давно уволен у этого перевозчика. И на службе, по имеющейся у меня информации, он тоже не работал. На вчерашний день он являлся нелегалом.

Авария в Минске с участием такси: водитель и его пассажир погибли

Авария с тяжелыми последствиями произошла 13 августа во второй половине дня на проспекте Независимости. Водитель такси по непонятным причинам выехал из третьей полосы на встречную — здесь легковушка столкнулась с микроавтобусом. От сильного удара малогабаритное авто смяло, как фантик, а таксист 1966-го года рождения и его пассажир - молодая женщина, погибли на месте. Что касается водителя микроавтобуса, то он в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Для того чтобы достать участников ДТП из покореженных иномарок, потребовалась помощь спасателей. Причину аварии еще предстоит выяснить, однако, как стало известно, водитель такси накануне был лишен водительских прав за управление машиной в нетрезвом виде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.