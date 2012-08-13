На МКАД 25-летний пьяный водитель на автомобиле друга разбил его машину

Новости Беларуси. Утром 13 августа легковой автомобиль «Volkswagen Golf» перевернулся на кольцевой. Авария произошла в районе съезда на ул. Притыцкого. По словам свидетелей, водитель вел себя неадекватно. Машина перестраивалась из полосы в полосу, обгоняла другие авто по обочине, а после перевернулась, зацепив информационный указатель, сообщает ctv.by со ссылкой на Onliner.

Пресс-служба Минской ГАИ:

Volkswagen двигался по внешней стороне МКАД со стороны ул. Масюковщины в направлении ул. Притыцкого. Водитель (1987 г. р.) не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в знак. Парень чудом остался жив и не пострадал. Пояснил, что ночью выпил около двух литров пива и 100 граммов водки. Судя по всему, он направлялся в сторону дома: он живет в Малиновке. Автомобиль принадлежит его приятелю.